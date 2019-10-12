شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فراج : موسيقى عمر خيرت فى فيلم "الممر" أحد عناصر نجاح الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ضمن عوامل نجاح فيلم " الممر" الموسيقى التصويرية التي صنعها الموسيقار الكبير عمر خيرت، وفى هذا الإطار صرحت الناقد الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج لـ"الخليج 365"، حول رأيها المتخصص في الموسيقى، قائلة : مما لا شك فيه أن موسيقى عمر خيرت أحد العناصر الناجحة في الفيلم فقد استطاع التعبير عن الحالات الانفعالية المختلفة لشخصيات الفيلم من ناحية، ومن ناحية أخرى عن روح المشهد في أجزاء أخرى من الفيلم مثل مشهد المعركة بين الجندي المصري أحمد عز والإسرائيلي اياد نصار.

وأضافت : كذلك استطاعت الموسيقى التعبير عن شخصية الضابط المصري الذي يجسده احمد عز في مواضع حياتية مختلفة مثل موسيقى المشاهد الخاصة بحالته النفسية بعد الهزيمة أو التي صاحبت مشاهد بين زوجته او ابنه ومنها مشهد ختام الفيلم .

وأكدت أيضا : أما الموسيقى التي صاحبت المشاهد التي ظهر فيها الصحفي فكانت مختلفة عن روح عمر خيرت نفسه التي اعتدنا عليها ولكن جاء ذلك في صالح نموذج شخصية الصحفي كما رسمت دراميا.

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واشارت ياسمين فراج : الملحوظة الوحيدة من وجهة نظري أن أغنية فيلم الممر كانت اقل من روح العمل بسبب زمنها البطيء والأداء الغنائي الذي خلا من روح الحماسة ولذلك لم تعلق في أذن الجمهور، وفي رأيي أن الاغنية كان ينبغي أن تكون بزمن أسرع مما جاءت عليه والميلودي كان مفترضا ان ينحاز لحالة الأمل والتفاؤل بأن عملية الممر ماهي الا بداية لطريق الإتيان بالنصر وهو مالم يصلني من هذه الاغنية .