إيمان العاصى تستعد لـ"خط بالإيد" بعد نجاح حكاية "كلة بالحب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح حكاية "كلة بالحب" فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك". تستعد إيمان العاصى للمشاركة في بطولة مسلسل " خط بالإيد "
كله بالحب شاركها فى بطولة العمل كل من الفنان شريف سلامة، وسارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبد العاطي، إبراهيم ظريف، وأحمد هلال ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج محمد جمعة ومن إنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.
إيمان العاصى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "خط بالإيد" الفترة المقبلة حيث تواصل فى تحضيرات الشخصية مع النجم أحمد رزق خاصة وأنها تجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.
وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة للمخرجة شيرين عادل وتأليف هالة الزغندى، وإنتاج سيرنجى، ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الاولى بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى المسلسل حيث إن أول من تعاقد على العمل مع الفنانة سوسن بدر والفنانة الشابة ميرنا نور الدين وكانت حلا شيحة مرشحة للعمل الا انها اعتذرت عن العمل الأيام الماضية.
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