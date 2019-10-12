"لهجة شامية وظهور مي عز الدين".. أبرز الملحوظات على إعلان "الفلوس" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان تامر حسني، أمس الجمعة، الإعلان الرسمي الثاني لأحدث أفلامه "الفلوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق الفنان تامر حسني على الفيديو: "الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الفلوس.. قريبًا بجميع دور العرض"، وكان تامر حسني قد كشف الشهر الماضي عن البرومو الأول لفيلم الفلوس، بعد أن كان مقررًا عرضه في عيد الأضحي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الملحوظات على الإعلان الثاني:

-ظهر الفنان خالد الصاوي في الفيلم بلوك جديد، حيث ظهر مرتديا باروكة غطت الجزء الأمامي من رأسه.

-عرض الإعلان أفية خارج، ردده تامر حسني، حيث تُظهر الكاميرا فتاة ترتدي فستان مكشوف الصدر، ويقوم تامر بالسخرية منها بشكل يحمل إسقاطًا عليها.

-كشف إعلان الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن بين تامر حسني وخالد الصاوي، ومطارادات بالسيارات، ظهرت بشكل متقن في إعلان الفيلم.

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-ظهرت خلال الإعلان النجمة مي عز الدين، والتي تقوم بدور شرفي خلال الأحداث

- تحدث الفنان تامر حسني باللهجة الشامية في الفيلم مع مي عز الدين.

- كشف البرومو عن تراجع نسبة الكوميديا بصورة كبيرة، والتركيز على مشاهد التشويق والأكشن.

-تم الاستعانة بممثلين من لبنان، كما شهد الفيلم تصوير عدد من المشاهد في مواقع مختلفة بلبنان.

- ظهرت في الفيلم الراقصة جوهرة، التي تقوم بالتمثيل في الفيلم لأول مرة، لكنها ظهرت كراقصة أيضا.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.