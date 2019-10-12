تراند اليوم : "مبارك" يعزي في "طباخ الريس"

تقدم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جموع المعزين في الممثل الراحل طلعت زكريا، مساء الخميس الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكشف عمر نجل الممثل الراحل عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستجرام" عن اتصال الرئيس الأسبق به لتقديم واجب العزاء، وكذلك لأسرته، ونشر صور جمال وعلاء من العزاء، ووجه الشكر لهما ولوالدهما على مواساتهم للأسرة في هذا المصاب الأليم.

وعلّق قائلاً: "شكرًا لكل من واساني في وفاة أبي، وأخص بالشكر الناس النضيفة الأصيلة الكويسة ولاد الأكابر، ولاد الريس محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء".

وتابع: "وأخص بالشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك على اتصاله شخصيًا وتأدية واجب العزاء لي ولأختي ولأمي.. رينا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنة".

وتوفي، الثلاثاء الماضي، طلعت زكريا، بعد وعكة صحية عن عمر ناهز 59 عامًا.

ومنذ 2017، يعاني طلعت زكريا من أزمة صحية إثر دخوله في غيبوبة نتيجة إصابة بأحد شرايين الدماغ رغم تعافيه منها.

Advertisements

وولد الفنان الراحل في مارس 1960، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.

وشارك زكريا في بطولة أفلام عديدة أبرزها "طباخ الريس" الذي حقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية.

وتدور أحداث الفيلم حول طباخ شعبي في أحد الأحياء الشعبية، يفاجئ أحد الأيام أن رئيس البلاد أحد ضيوفه، ثم يتم ترشيحه ليصبح الطباخ الخاص به، قبل أن يتم إقالته من القصر جراء حديثه عن نبض الشارع والغلاء.

كما شارك في أفلام أخرى بينها "سيد العاطفي" و"الرجل الأبيض المتوسط" و"التجرية الدنماركية" و"قصة الحي الشعبي"، فيما كان آخر أفلامه "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عرض في دور السينما ديسمبر أول 2017.

كما قدم العديد من المسرحيات أشهرها "سكر هانم" و"وراء كل مجنون امرأة"، فضلا عن عدد من المسلسلات منها "مبروك جالك قلق" و"ضبط وإحضار".