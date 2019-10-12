تراند اليوم : ممثلة مصرية شهيرة تهرب "الكنج" من الزواج منها تفاجئ الجميع...

في أكثر من مقابلة، كشفت الممثلة المصرية نجلاء بدر عن أن المطرب الشهير محمد منير سبق أن تقدم لخطبتها لكنه تهرب من الارتباط بها قبل أيام قليلة من عقد القران.

وقالت إن منير الذي يلقبه محبوه بـ "الكنج" غنّى لها أغنية "لما النسيم"، لافتة إلى أنه ظهر في حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، طلب يدها للزواج.

وأوضحت، أنها وافقت على منير وهى في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بتأثيث منزل الزوجية من ألمانيا.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون عقد القران في 9 مارس، لكنه قبل ذلك بـ 6 أيام "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها :"حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك".



لكن يبدو أن نجلاء تجاوزت هذه الصفحة، بعد أن نشرت صورة له عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" لتهنئته بعيد ميلاده، وعلقت قائلة: "كل سنة وانت طيب... ستظل الكينج وستظل أغانيك لها ذكريات ومعاني لدى جمهورك".

يذكر أن نجلاء بدر تزوجت من رجل الأعمال محمد عفيفي.