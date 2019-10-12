بعد إطلاق ألبوم لعبت مع الأسد: عمرو مصطفى يعود إلى الغناء بعد غياب 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:42 صباحاً - بعد غياب 10 سنوات كاملة عن الغناء أطلق الملحن عمرو مصطفى أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "لعبت مع الأسد"، وتم طرح الألبوم على جميع المنصات الإلكترونية للشاعر المستشار تركي آل شيخ.

الألبوم يضم 10 أغنيات وهي "هتوحشنا، أسمع الكلام، أسيب ما أتسابش، جاحدة، مفيش غيري، غدارة، لعبت مع الأسد، سلمى، أسطورة، ما يهمنيش"، وكلها من رؤية وكلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن إنتاج شركة فيولين.

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وتم عمل المكساج والماستر الخاص بالألبوم تم في أمستردام، وتعاون عمرو مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهي R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيها مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، الحاصل على جائزتي أوسكار موسيقى تصويرية A. R. Rahman، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليارات مشاهدة على يوتيوب.

يذكر أن عمرو مصطفى من أشهر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا، واعلن مؤخرا رغبته في اعتزال التلحين والعودة إلى عالم الغناء لاستكمال مسيرته التي تضم 3 ألبومات وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير.

وأكد تركي آل شيخ أن هذا الألبوم يمثل تحديا لكل نجوم الغناء في العالم العربي وأضاف: ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحدي منا لكل فناني وموزعي الوطن العربي، مانحا مصطفى لقب الأسطورة.

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