الليلة.. محمد شاهين يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

بعد غياب يطل المطرب محمد شاهين على جمهوره فى حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، علىمسرح النهر.
ومن المقرر أن يقدم "شاهين" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبهاويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد 1996 ظهرت موهبته فى الغناء من عمر السادسة، حصل على لقب نجم ستار أكاديمى الموسم العاشر 2014.
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