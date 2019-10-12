31 أكتوبر.. حفل "ميتال نايت" مع ميديك و ريفيروود

يستضيف مركز الجيزويت الثقافي، بالإسكندرية، يوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، حفل "ميتال نايت"، ومن المقرر أن يكون الحفل مجاني بدون تذاكر.
ويبدأ باند ريفيروود الحفل في تمام الساعةالسابعة مساءً، ثم يختتم الحفل ميديك باند، ومن المقرر أن يقدما من خلاله، باقة من ألمع أغانيهم من ألبوماتهم الأخيرة.
يشار إلى أن ريفيروود باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان "fairytale"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "believing"، "marionette"، "lost in nature".
يذكر أن ميديك باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان "ascension"، ويحتوي الألبوم على 8 أغاني من بينهم: "downfall"، "road to oblivion"، "rise above"، "colours".
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