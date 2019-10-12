محمد فراج: "الممر" وحد وجدان المصريين أثناء مشاهدته

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول دوره في فيلم "الممر" بعد عرضه علي الشاشات التليفزيون. وأكد "فراج" في تصريح خاص لـ"الوفد"، قائلا:"الناس تجمعت لمشاهدة الممر علي التلفزيون كأن مصر بتلعب في كاس العالم وبث حب روح الوطن ووحد وجدان المصريين. لمشاهدة الممر علي التلفزيون كأن مصر بتلعب في كاس العالم وبث حب روح الوطن ووحد وجدان المصريين. ويذكر أن فيلم "الممر" بطولة كلا من: أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وآخران، إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

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