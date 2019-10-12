أحمد عز: "الممر" أدخل السعادة على قلوب المصريين

أعرب النجم أحمد عز عن سعادته بعرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون في ذكرى انتصارات أكتوبر. وأكد "عز" في تصريح خاص لـ "الوفد"، قائلا: "إن الممر أدخل السعادة علي قلوب المصريين ونتمنى تكرار مثل هذه الأعمال التي تظهر بطولات الوطن". الممر أدخل السعادة علي قلوب المصريين ونتمنى تكرار مثل هذه الأعمال التي تظهر بطولات الوطن". الجدير بالذكر، أن فيلم "الممر" بطولة كلا من: أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وآخران، إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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