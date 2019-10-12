كيم كاردشيان تنشر صور جديد من عمادة ابنائها في ارمينيا

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 09:54 صباحاً - تواصل النجمة الأمريكية كيم كارداشيان مشاركة متابعيها بصور جديدة من زيارتها الى ارمينيا وذلك عبر حسابها على انستغرام. وفي احدث هذه الصور ظهرت كيم كاردشيان أثناء عشاء جمعها بالرئيس الارميني والتي علقت عليها قائلة: “عشاء مع الرئيس ساركيسيان وعائلته. العديد من الاشياء الهامة تحدث في ارمينيا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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