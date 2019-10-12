ريا ابي راشد بين روبرت دي نيرو وال باتشينو

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 09:54 صباحاً - نشرت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد صورة لها جمعتها بالنجمين العالميين آل باتشينو و روبرت دي نيرو. وعلقت ريا ابي راشد على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انسغرام، قائلة: “ببساطة مقابلة ايقونية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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