الموت يغيب والدة الزميل داني حداد

توفيت يوم الجمعة السيدة سميرا سليم الحويك والدة رئيس تحرير موقع MTV داني حداد.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم السبت، 12 تشرين الأول/اكتوبر، عند الساعة الخامسة عصراً، في كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة المتن.

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تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

ويوم الاحد، 13 الجاري، من الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء، في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة المتن.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم من الزميل داني حداد وعائلة الفقيدة بأحر التعازي.