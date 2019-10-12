الموت يغيب والدة الزميل داني حداد

Oct 12, 2019
توفيت يوم الجمعة السيدة سميرا سليم الحويك والدة رئيس تحرير موقع MTV داني حداد.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم السبت، 12 تشرين الأول/اكتوبر، عند الساعة الخامسة عصراً، في كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويوم الاحد، 13 الجاري، من الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء، في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة المتن.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم من الزميل داني حداد وعائلة الفقيدة بأحر التعازي.
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