بالصور- آن هاثاواي تتألق على السجادة الحمراء رغم حملها

أعلنت أنها حامل بصورة عبر حسابها على انستغرام في تموز/يوليو الفائت، أنها الممثلة الاميركية آن هاثاواي التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها آدم شولمان.

“آن” استطاعت ان تلفت أنظار عدسات الكاميرات خلال حضورها العرض الاول لـ Modern Love في مدينة نيويورك، حيث أطلت على السجادة الحمراء ببطن بارز، متألقة بتصميم من توقيع Oscar de la Renta .

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وكانت “هاثاواي” قد كشفت منذ أسابيع عن معاناتها مع الانجاب خلال مقابلة لها تحدثت فيها عن المشاكل التي واجهتها قبل حملها الاخير الذي أعلنت عنه بصورة عبر حسابها على انستغرام.

وأكدت “هاثاواي” انها واجهت مشاكل في الخصوبة ما جعلها تخضع لعلاج لم يكن يسيرًا. واعتبرت أن حملها يعتبر بمثابة حلم كبير لها ولزوجها.

وأشارت “هاثاواي” أن هناك نساء كثيرات يعانين من مشاكل تعيق تحقيق حلمهن في الأمومة مثلما يحصل مع أزواجهم من الرجال. وهذا ما دفعها الى تسليط الضوء على معاناتها في السنوات الأخيرة مع الحمل قبل أن تكتشف حملها بمولودها الثاني.

نذكر ان آن وآدم تزوجا في عام 2012 ولديهما جوناثان يبلغ من العمر ثلاث سنوات.