ورد الخال توجه ردًا قاسيًا لمنتقديها: "لا تصطادوا في الماء العكر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الجدل الذي أثارته تصريحات الفنانة اللبنانية ورد الخال ضمن برنامج "أكلناها الذي يقدمه الفنان السّوري باسم ياخور، نشرت الخال مقطع فيديو توجه فيه حديثها للذين يصطادون في الماء العكر (كما أسمتهم).

وذلك بعدما تعرضت الخال لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل، بسبب حديثها عن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا ضمن حلقة "أكلناها"؛ إذ طلب منها مقدم البرنامج باسم ياخور، أن تختار فنانة لبنانية لتقول لها "ابتعدي عن التمثيل واكتفي بعرض الأزياء"، فاختارت الخال الفنانة ستيفاني صليبا لتقول لها ذلك، وأضافت: "جمالها طاغٍ وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل".

وخرجت الخال عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له، لتقول: "لا تصطادوا في الماء العكر، أنا أخبرت ستيفاني صليبا بهذا الجواب بعد تصوير الحلقة التي صورت قبل دقيقة صمت".

وأضافت الخال: "من بعد دقيقة صمت رأيي تغير.. وهذا برنامج فكاهي لن أختار أكل الطبق من أجل إرضاء الناس".

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وعن تصريحها خلال الحلقة أنها "خانت شريكًا سابقًا"، قالت: "لن أبرر ذلك، أنا لا أخون شريكي، هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان لدي علاقات سابقة قبل زوجي".