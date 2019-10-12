أحلام تكشف تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بأنها طلبت من إدارة mbc إلغاء مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" موضحةً في تفاصيل كشفتها للمرة الأولى أنها قررت هذا الأمر بقلبها وكان السبب وراءه هو صديقتها وتوأمها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حسب ما وصفتها.

وأكدت أحلام، في مقطع فيديو من لقاء أجرته مع mbc على هامش تصويرها حلقات برنامج The Voice أن مرض فجر السعيد وتلقيها العلاج في مستشفى بباريس جعلها تفضل التواجد بجانب صديقتها عن العمل والاستغناء عن المشاركة في البرنامج ككل.

وشددّت أحلام على أن قلبها يتحكم في بعض قراراتها وخاصةً عندما تتعامل مع زوجها وأولادها، منوهّة أن مرض فجر السعيد أخذ مساحة من قلبها وأثر عليها كثيرًا.

وقالت أحلام إن إدارة mbc حاولت التوصل لحلول وسطية لكي تبقى إلى جانب صديقتها فجر السعيد، ولا تُلغي مشاركتها في البرنامج وتم اتخاذ قرار وقتها بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأردفت الفنانة الإماراتية أنها استطاعت الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية محنة مرضها خلال فترة تأجيل التصوير ولكنها واجهت أصعب 5 أيام في حياتها مع انطلاق تصوير البرنامج؛ لأن "فجر" وقتها كانت لا تزال في مرحلة الخطر، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل والدعاء لها.

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وبشأن كيفية اختيار المشاركين في برنامج "ذا فويس" قالت إنها لا تعتمد على قلبها في معايير هذه الاختيارات، مؤكدةً أنها تستند على عقلها وتتبع أذنها في الحكم خاصةً أنها لا ترى المشترك.

من جهتها علقّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على هذا الموقف المؤثر؛ إذ أعادت نشر مقطع الفيديو من مقابلة أحلام مع mbc عبر حسابها على موقع "تويتر"، وقالت: "حبيبتي أحلام بكيتيني بهالفيديو الله لا يحرمني منك".

يُذكر أن الإعلامية فجر السعيد أثارت قلق محبيها، قبل ساعات بإعلانها الاستعداد لعملية جراحية جديدة في باريس وهي العملية الرابعة لها خلال فترة مرضها التي دخلت على إثرها في غيبوبة، وستجريها في السادس من نوفمبر المقبل.