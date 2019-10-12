تركي آل الشيخ غاضبٌ ويُبرّر فوضى موسم الرياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد حادثة فوضى فعالية معرض السلاح والصقور في أول أيام موسم الرياض والتي تسبّبت بردود فعل واسعة على مواقع التواصل، ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في مقطع فيديو وهو غاضب جدًا من ردود الفعل السلبية التي ظهرت ضد التنظيم.

وقال آل الشيخ، "أنا ذهبت بنفسي إلى معرض السلاح والصقور ولم أستطع الدخول بسبب الازدحام الشديد، لا تلوموننا، يمكن فيه ناس تتضايق من التنظيم والزحمة، فالمكان يستوعب في اللحظة 11 ألفا وفي اليوم 46 ألفا ومن يتواجدون خارج المعرض 150 ألفا، ومن تواجد داخل المعرض 70 ألفا!"

وتساءل آل الشيخ "وش نقدر نسوي والعدد حتى اللحظة وصل لـ200 ألف في معرض السلاح والصقور وفي حفل bts لـ100 ألف"!

وختم حديثه بالقول إنه سيتعلّم من الأخطاء.