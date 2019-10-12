شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى وميرنا نور الدين أبطال الحكاية الجديدة من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك الجزء الثالث تصوير الحكايات، حيث انضم للحكاية الجديدة للمسلسل الفنان طارق صبرى والفنانة ميرنا نور الدين لتقديم حكاية "حبيبتى من تخون"، المقرر عرضها ضمن حلقات الجزء الثالث من المسلسل ويتولى إخراجها المخرج مصطفى فكرى.

وبدأ طارق صبرى تصوير مشاهده فى المسلسل، حيث يجسد شخصية تدعي "سيف" و هو صاحب شركة قطع غيار موتوسيكلات، مشيرا إلى أن هذه الحكاية أحداثها تدور فى إطار تشويقي ورومانسي، مؤكدا أنه سينتهى من تصوير مشاهده الأسبوع القادم.

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ويشارك فى بطوله حكاية "حبيبتي من تخون"، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، سلوي عثمان، ندى عادل، مصطفي منصور، منة بدر تيسير، إنجي خطاب.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحكايات الأولى "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، التى تعرض حاليا على قناة on e، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، وعلى الهادى يازبادى" التى تعرض حالياً على قناة on e، بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب.