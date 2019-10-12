رانيا يوسف تطلب من جمهورها توجيه أسئلتهم إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بالتفاعل مع هاشتاج " ASK RANIA"، الذي أطلقته عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتسمح لجمهورها بتوجيه أسئلتهم إليها.

ونشرت رانيا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " شاركونا بأسئلتكم عبر هاشتاج "ASK RANIA"، سيتم الإجابة على الأسئلة يوم الأحد المقبل، المشاركة في الهاشتاج عبر الحسابات الرسمية الثلاث "إنستجرام، تويتر، فيسبوك".

يُذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها "الآنسة فرح" المأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.