تراند اليوم : فنانة شهيرة تسقط فجأة أمام الجميع .. وصفحتها تتحفظ على الكشف عن طبيعة مرضها...

تعرضت فنانة شهيرة لسقوط مفاجيء داخل إحدى البروفات أثناء تجربتها لعدد منالفساتين من المقرر أن ترتديها خلال إحدى أغنياتها المقبلة .

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية "دومينيك حوراني" بيانا طمأنت فيه

متابعيها على صحتها قائلة: "لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك .. تعرضت

لحادث أثناء تجربتها لفساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميرة عند

المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة".

وما تزال "دومينيك" حتى الآن تحت الملاحظة الطبية لمعرفة أسباب هذا السقوط المفاجيء وغير المعتاد.

