شاهد.. مي العيدان تشتم المشجعين الاردنيين: “يلعن ابوكم على ابو صدام حسين”!

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 07:53 صباحاً - هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان المشجعين الاردنيين الذين هتفوا باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء مباراة الأردن الكويت التي جرت مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووصفت مي العيدان في فيديو، نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، المشجعين الاردنيين الذين قاموا بترديد اسم صدام حسين بـ “الفئة الحقيرة”.

وتابعت مي العيدان “يلعن ابوكم على ابو صدام حسين مطرح ما راح عساه ان شاء الله في قاع الجحيم يتمتع ويذوب وان شاء الله يكون من الفئة كل ما جلده يحترق يطلعه جلد جديد على الناس الذي قتلهم وعذبهم”.

واستغربت مي العيدان استغراب البعض من هذا التصرف قائلة “الشعب الاردني ما يحبنا صدقوني لو في حساب والحكومة الاردنية مو قابلة كانت عرفت تجيب الشخصيات وتحولهم للمحاكمة بتهمة الاساءة الى الدول الصديقة والشقيقة”.

وطالبت مي العيدان الكويت بعدم مساعدة الاردن وقالت “ناس مع اول محك عشان نعرف صدقهم من كذبهم وقفوا مع صدام حسين ضدنا وقبل تحرير الكويت بثلاث دقائق وقفوا مع الكويت”.