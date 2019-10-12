شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تجرى مشاورات مع ديفيد ديجز لدور سيباستيان فى The Little Mermaid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النجم الأمريكى ديفيد ديجز محادثات للعب دور "سيباستيان" في فيلم ديزني المعاد إنتاجه من جديد "The Little Mermaid"، وسيباستيان هو سلطعون جامايكي، ومستشار للملك تريتون ويقدم واحدة من أشهر أغاني الفيلم، "تحت البحر".

ومن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

يذكر أن ديزنى تستعد لـ طرح الجزء الثانى من فيلم Maleficent، والذى يحمل اسم Maleficent: Mistress of Evil.

ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

كما تستقبل دور العرض السينمائى فيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأردن والكويت قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرض الفيلم هناك يوم 17 أكتوبر، بينما يعرض فى أمريكا يوم 18 أكتوبر المقبل.

Advertisements

وحصل الجزء الثانى من فيلم Maleficent على تقييم 7 على موقع "IMDB".

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil ، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.