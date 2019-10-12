إيمان العاصى تنتهى من تصوير "كلة بالحب" وتستعد لـ"خط بالإيد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة إيمان العاصى من تصوير حكاية "كله بالحب"، فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، ويشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان شريف سلامة، وسارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبد العاطي، إبراهيم ظريف، وأحمد هلال ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج محمد جمعة ومن إنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.

وتستعد إيمان العاصى لتصوير مشاهدها فى مسلسل "خط بالإيد" الفترة المقبلة حيث تواصل فى تحضيرات الشخصية مع النجم احمد رزق خاصة وأنها تجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة للمخرجة شيرين عادل وتأليف هالة الزغندى، وإنتاج سيرنجى، ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الاولى بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى المسلسل حيث إن أول من تعاقد على العمل مع الفنانة سوسن بدر والفنانة الشابة ميرنا نور الدين وكانت حلا شيحة مرشحة للعمل الا انها اعتذرت عن العمل الأيام الماضية.