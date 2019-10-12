بالفيديو| منى ممدوح تسعترض رشاقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة منى ممدوح جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت منى في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية، من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم"، ونال الفيديو إعجاب متابعي ومحبي منى. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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