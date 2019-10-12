وسط الزهور.. درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة، وحملت في يدها بعض الزهور، وعلقت: " كل زهرة تزهر في وقتها الخاص، الزهرة لا تفكر في التنافس مع الزهرة المجاورة لها، إنها فقط تزهر".

وشاركت درة مؤخرا في في بطلولة فيلم "يوم وليلة"، من تأليف يحيي فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.

وسيعرض فيلم "يوم وليلة"، في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي تعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب.