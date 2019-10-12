هيا الشعيبي لا تستطيع الحديث في أول ظهور بعد عملية إزالة اللغد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على طمأنة الفانز على صحتها بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة، لإزالة اللغد.

هيا شاركت الفانز بمقطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات»، ظهرت فيه بضماضات طبية تحيط منطقة الرقبة، وكان لافتاً عدم قدرتها على الكلام بشكل واضح، حيث قالت: «أنا ودي أتكلم معكم بس المشكلة اني ما قادرة أتكلم، أحبكم وايد».

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وأضافت:«مشكورين كلكم على سؤالكم عني، وايللي ما سألوا عسى ما تشوفون شر، الغايب حجته معه، إن شالله النتيجة تطلع حلوة»، ثم مازحت محبيها مشيرة إلى خديها بقولها: «الخديدات ماكو فايدة». يُذكر أن هيا الشعيبي شاركت في المارثون الرمضاني المالضي، بتقديم برنامج «فانوس هيونة» وذلك عبر شاشة قناة atv.

من ناحية أخرى، اعترفت هيا مؤخراً أنها كانت على علم بمقلب «رامز بيلعب بالنار» قبل المشاركة فيه، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه مقلب لكن دون معرفة تفاصيله، وكشفت خلال استضافتها في برنامج «ع السيف»، أن أجرها كان يساوي قيمة سيارة ونصف، دون أن تكشف عن الرقم بالضبط.