منى زكي تتغزل في إياد نصار: كسبت قلبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية منى زكي عن إعجابها الشديد بأداء الفنان الأردني إياد نصار في فيلم «الممر»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

الفنان إياد نصار كان ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» لبرنامج «نجوم إف إم»، وقالت منى زكي في مداخلة هاتفية: «إياد نصار من أكثر الناس المجتهده اللي اشتغلت معاهم، أتمنى له كل الخير لأنه دايما مختلف وبيشتغل على نفسه وبيجدد وبيحقق ده، سعيدة بنجاحه وأتمنى له المزيد».

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منى زكي أضافت: « إياد نصار كسب قلبي، في الأول كنت اسمع عنه كلام كتير ومختلف، أرى اجتهاد على الشاشة، واسمع عنه كلام غريب، لكن عندما عملت معه عرفت الفكرة، أن هناك من يذهب إلى لوكيشن العمل للعب والمرح، لكن أنا وإياد كنا نركز على العمل».

يُذكر أن منى زكي شاركت الفنان إياد نصار في مسلسل «أفراح القبة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف.

إياد نصار قدم خلال فيلم “الممر” دور ضابط إسرائيلي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.