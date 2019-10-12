جمل كاد أن يتسبب في مصرع شاروخان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

إذا كان هناك أحد من مشاهير بوليوود لا يحتاج إلى مُقدمة، فـحتماً سيكون هذا النجم هو شاروخان، حيث كسب الممثل قلوب جمهوره من خلال أدائه التمثيلي البارز لأكثر من عقدين.

إذا كنت من محبي ومتابعي بوليوود الحقيقيين، فستعرف أن شاروخان غالبًا ما يقوم بعقد جلسة دردشة صريحة ولطيفة مع متابعيه على حسابه بموقع التغريدات القصيرة Twitter من وقت لأخر.

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في يوم احتفال زوجته جوري خان بعيد ميلادها الـ49، أجاب شاروخان على بعض الأسئلة التي طرحها معجبيه عبر Twitter، كان هناك سؤال واحد استطاع أن يلفت الانتباه، عندما سأله معجب عن “أغبى” طريقة كادت أن تؤدي به للإصابة في أثناء التصوير.

وجاء رد نجم “زيرو”، إنه أصيب في إحدى المرات عندما ركب على ظهر جمل، وهو لا يعلم كيف يتحكم به، وسرعان ما سقط وكاد أن يُدهس، لولا تدخل القدر، يقول: “أعتقد أن الركوب فوق ظهر جمل، لقد تحطمت”.

على الجبهة الاحترافية، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم Zero مع الممثلتين كاترينا كايف وأنوشكا شارما، كما شهد الفيلم آخر ظهور على الشاشة للممثلة الراحلة سريديفي.