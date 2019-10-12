كريم فهمي ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.. صور قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صور نادرة من طفولته من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصور كان فيها كريم ضمن فريق الناشئين بالنادي الأهلي، وعلق الفنان قائلا: « ايام ما كنت ناشئين النادي الاهلي و بالصدفه اكتشفنا بعد كل السنين ديه ان انا و شريف اكرامي كنا في نفس الصوره ، علي فكره شريف كان لسه جديد في الفرقه يعني انا لو رجعت لعبت هبقي كابتن عليك يا شريف انت و حسام عاشور يعني هبقي كابتن النادي الاهلي، الكابيتانو».

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اللقطات التي نشرها كريم فهمي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتلقى الفنان تعليقات متابعيه الذين سألوه عن سبب عدم الاستمرار في كرة القدم.

يُذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلمه السينمائي الجديد “ديدو”، بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

كريم قدم أولى بطولة درامية في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي.