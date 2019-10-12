شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نجل الراحل طلعت زكريا بعد وفاته والان مع التفاصيل

شارك عمرو طلعت زكريا صورة من مشهد جنازة والده وهو يحمل النعش على كتفه، على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق عمرو على الصورة قائلا: "الشيله تقيله أوي يا حبيبي بس أطمن أنا قدها طول عمرك بتقولي أنا خلفت راجل وجه دوري يا حبيبي أريحك في الآخرة عشان أنت تعبت أوي في الدنيا،،، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته يا قوي يا رحيم أنس وحشته ونور قبره وأجعله روضة من رياض الجنة".

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