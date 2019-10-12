عاصي الحلاني: لم أسقط عن الفرس!









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكد الفنان عاصي الحلاني أنه أصبح بخير بعد الحادث الصعب الذي تعرّض له أثناء ممارسته لهواية ركوب الخيل، فيما نفى سقوطه عن الفرس.

وشرح بحديثه لبرنامج Trending على MBC4_ على هامش تصوير حلقة من برنامج المواهب The Voice Kids، أنه فقد الذاكرة لمدة يومين، ونسي تفاصيل ما حدث تماماً. وقال نقلاً عن نجله الوليد وبعض الشهود العيان لحظة حصول الحادث أنه لم يسقط عن الحصان، لكن الحصان تعثر وانقلب عليه بثقل جسمه ما عرّضه لعدة كسور في الرقبة والأضلاع واليد وإصابة في القدم.

