شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تكشف عن أطول برومو للموسم الثانى من Castle Rock والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Hulu عن التريلر الأول للموسم الثانى من مسلسل Castle Rock، الذى من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 23 أكتوبر من الشهر الجارى على الشبكة.

مسلسل Castle Rock من بطولة ميلاني لينسكي، وسكوت جلين، وأندريه هولاند، وجين ليفي، وتيري اوكوين، وبيل سكارسجارد، وسيسي سباسيك، وكايل هاريس، ومن تأليف سام شو، وداستن توماسون.

وتدور أحداث المسلسل استنادًا على قصص ستيفن كينج، ستتداخل السلسلة مع شخصيات وموضوعات من بلدة كاسل روك الخيالية، وسرعان ما تتسارع الأحداث.

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وكان قد عرض الموسم الأول من العمل في يوليو الماضى، وبدأت الشبكة في تصوير الموسم الثانى مباشرة بعد الانتهاء.

بالإضافة إلى ذلك كان العرض الأول لمسلسل "Castle Rock" متاحًا على تطبيق Apple TV حصريًا لمدة أسبوعين، يوم 25 يوليو الماضى، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها أية شبكة أو خدمة بث مباشر حلقة على تطبيق Apple TV.

وكانت قد ألغت شبكة Hulu المسلسل التليفزيونى مارفل Ghost Rider، قبل بدء تصويره، بالرغم من ظهور الشخصية في مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD منذ عام 2016، ولاقت الشخصية نجاحا كبيرا مع المعجبين.

قام جابرييل لونا بلعب شخصية روبي رييس في مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD لعدة حلقات، ومن المقرر أن يعود مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD في وقت لاحق من هذا العام لموسمه الأخير على قناة ABC.