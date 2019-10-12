شريف رمزي يكشف عن صور من الطفولة: "لأزم أشاركوا العار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان شريف رمزي مجموعة صور من طفولته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر شريف في إحدى الصور مع والده، وأخرى من والدته، إلى جانب عدد من الصور مع أشقائه، علق شريف على الصور قائلًا: " قرايبي بعتولي الصور دي قلت لازم أشاركوا العار". يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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