أكرم حسني يهنئ نجم الجيل على "الفلوس".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: هنأ الفنان أكرم حسني، زميله الفنان تامر حسني، بعد طرح الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس". وأعاد أكرم حسني نشر إعلان الفيلم، وعلق: "مليون مبروك يا تيمو.. إن شاء الله يكسر الدنيا زي كل شغلك". ليرد عليه تامر قائلًا: "الله يبارك فيك يا كراميلا يا أبو قلب نضيف عقبال فيلمك اللي جاي ربنا يكرمك من أوسع أبوابه يا أصيل". Advertisements ونشر الفنان تامر حسني، أمس الجمعة، الإعلان الرسمي الثاني لأحدث أفلامه "الفلوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان تامر حسني على الفيديو: "الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الفلوس.. قريبًا بجميع دور العرض". فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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