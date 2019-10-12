"اتجوزتك يوم عيد ميلادك".. رسالة رومانسية من رامي جمال لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا مع زوجته احتفالا بعيد زواجهما.

وعلق رامي على الصور: "زي النهاردة من سنين اتجوزت ناريمان الجدعة بنت الاصول، اتجوزنا يوم عيد ميلادها، عاوز أقولك كل سنة وأنتي أهلي وأصحابي وحبايبي، كل ثانية وأنتي طيبة وسعيدة وناجحة وقوية وعقبال مليون سنة".

تزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان في 2014.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال، كان ألبوم " ليالينا"، والألبوم من إنتاج نجوم ريكوردز، ويضم 16 أغنية منها "جربت أنساك"، "ما تظلمنيش"، "أنساها ليه"، "بحاول أنساكي"، "تعيشي ليا"، "النظرة الأولى"، و"مش كفاية".