إيناس مكي ضيف "ميجا ستار" على قناة المحور

تستضيف الإعلامية نور يوسف، اليوم السبت، الفنانة إيناس مكي، من خلال برنامج "ميجا ستار" في العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة المحور.



وتتحدث "مكي" خلال الحلقة عن سبب ابتعادها عن التمثيل عقب ثورة ٢٥ يناير، وعودتها مرة

آخرى لعالم الفن، من خلال شخصية "جولبهار هانم"، في مسلسل "سرايا حمدين"، ومشاركتها مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات".



كما يتطرق اللقاء حول مشاركة إيناس مكي في مسلسل "نصيبي وقسمتك.. حكاية: ع الهادي يا زبادي"، وعن دورها في مسرحية "سحر الأحلام"، والتي يتم عرضها حاليًا على مسرح البالون.



يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور، من تقديم الإعلامية نور يوسف.