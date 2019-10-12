ايناس محمد تصور أربع حلقات من "أخبارنا الحلوة"

انتهت الاعلامية ايناس محمد من تصوير اربع حلقات جديدة للموسم الجديد ببرنامج اخبارنا الحلوة على قناة نايل كوميدى والذى يذاع يوميا الساعه 9 ونص مساء ويعاد 3 ونص عصرا فى اليوم التالى. الساعه 9 ونص مساء ويعاد 3 ونص عصرا فى اليوم التالى. الحلقات من اخراج منه محمد وكتابة ادهم عفيفى واشراف فنى رئيس القناة خالد شبانه ومنتج فنى محمد كوينه. وكتابة ادهم عفيفى واشراف فنى رئيس القناة خالد شبانه ومنتج فنى محمد كوينه. ويذكر ان الاعلامية الشابه لها رصيد 115 حلقة سابقة بالبرنامج وحققت نجاحات ومشاهده عاليه لتميزها وحضورها .

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