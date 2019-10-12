شاهد.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم صناع فيلم الممر

وسط حضور جماهيري كبير قام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعرض فيلم "الممر" في قاعتين عرض والتي كانت متكدسة، وخلت من أي مقاعد خاوية رغم عرض الفيلم تليفزيونيا.

وعقب العرض أقيمت ندوة بحضور المنتج هشام عبدالخالق، والفنانين محمد فراج ومحمد جمعة، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي سيد محمود نائب رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج شريف مندور، ونقيب السينمائين مسعد فودة وأدارها الكاتب الصحفي خالد عيسى.

في البداية وجه المنتج هشام عبدالخالق الشكر لإدارة المهرجان على عرضه للفيلم ولقائه بالجمهور السكندري عن قرب، والذي لمس فيه مدى استقبال الفيلم بحفاوة كبيرة، مؤكدا رغبة فريق العمل في التواجد ولكن ظروف تصوير منعتهم من ذلك، بالإضافة لعدم تمكن المخرج شريف عرفة من

الحضور بسبب سفره لأداء العمرة، موضحا أنه كان يتمنى إنتاج عمل يقدم بطولات وتضحيات الجيش المصري عن فترة حرب الاستنزاف منذ سنوات طويلة، لأن الأجيال الجديدة لا تعرف شيء عن هذه الفترة، ومن هنا جاءت فكرة "الممر"، وبالفعل عملنا عليه منذ عام 2016 ومر بالعديد من التحديات حتى أصبح على الشاشة، فلولا دعم القوات المسلحة لما خرج هذا الفيلم للنور.

أما الفنان محمد فراج أكد أن مشاركته في الفيلم هو بمثابة وسام على صدره لأنه كان ضمن فريق هذا العمل العظيم، خاصة أنه يقدم رسالة وطنية وفنية في توقيت حساس ورغم الصعوبات التي مروا بها اثناء التصوير إلا أنهم كانوا يقدموها بحب شديد.

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بينما قال الفنان محمد جمعة إن الفيلم أكد

على الدور الوطني الذي قام به أهل سيناء في حرب الاستنزاف حيث كانت هذه الفئة مهمشة دائما في الأعمال الفنية، مؤكدا أنه كان حريص على خروج اللهجة السيناوية بشكل صحيح وهذا جعله يبذل مجهود كبير مع مصحح اللهجات في حفظ اللهجة.

وفي نهاية الندوة قام الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان بتسليم درع تكريم مهرجان الإسكندرية لصناع الفيلم، كما كرمتهم غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة التي منحتهم قلادة طلعت حرب.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.