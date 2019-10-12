صورة من طفولة أميرة فتحي.. هل تغيرت كثيرًا؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية أميرة فتحي ألبوم طفولتها، وكشفت عن صورة جديدة لم يراها الجمهور من قبل.

أميرة بدت في الصورة في السنوات العشر الأولى من حياتها، وبدت بشكل مختلف تماما، حيث ظهرت بلون شعر أسود، وبملامح مختلفة.

جمهور الفنانة المصرية من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، عبروا عن إعجابهم بالصورة، ولكنهم أكدوا لها أنها تغيرت كثيرا.

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وكانت الفنانة أميرة فتحي احتفلت مؤخرا بتخرج ابنتها هي وزوجها وائل حب، واندهش الجمهور أن لها ابنة شابة في هذا السن.

وأميرة فتحي ممثلة مصرية بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، وحازت على شهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» للمطرب المصري حكيم.

تزوجت أميرة من المنتج وضابط الشرطة السابق وائل حب، ورزقت بابنتين “مليكة وجويرية”، وقد توفت “مليكة” في عامها الثاني نتيجة إصابتها بثقب في القلب.

ومن أبرز أعمال أميرة فتحي: “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “فرقة بنات وبس”، “ظاظا”، “صباحو كدب”، وغيرها.