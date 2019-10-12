شكرا لقرائتكم خبر عن خطف يوسف الشريف فى أحداث "النهاية – the end".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يوسف الشريف التحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد "النهاية – the end"، الذى يعود به فى موسم دراما رمضان 2020، وتبرم الجهة المنتجة التعاقدات مع الأبطال الذين يشاركون فى بطولة المسلسل الأيام القليلة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير.

ويكشف ”الخليج 365”، جزءا من أحداث المسلسل والخط الدرامى للعمل وهو كره يوسف الشريف للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور وهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" في شهر رمضان 2017.