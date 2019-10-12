شاهد.. جوهرة في وصلة رقص مع “سبايدرمان”!

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 03:00 صباحاً - نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو من احد حفلاتها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت، في الفيديو، جوهرة وهي ترقص مع احد الحضور في الحفل وعلقت قائلة: “سبايدرمان حقيقي احب الجنون من حولي”.
يذكر ان الراقصة جوهرة تتواجد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت قد نشرت اخيرا صورا جديدة ظهرت فيها بالبكيني اثناء استمتاعها بالشمس على احدالشواطىء.
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