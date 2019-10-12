منة شلبي تفاجئ جمهورها بلوك غير مألوف.. ما رأيك؟.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة المصرية منة شلبي أن تختار لوك جديد، وظهرت بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور.
منة شلبي بعدما طال شعرها قليلا، قررت أن تغير من لونه، وانتشرت صور لها وهي مع الماكير الخاص بها، حيث غيرت لونه للأشقر الفاتح.
جمهور منة شلبي عبر عن إعجابه بالصور التي نشرتها، واستحسن عدد كبير منهم لون شعرها الجديد، بينما قال البعض الآخر أن اللون الأصفر لا يليق بها، ويجعل وجهها باهت.
الفنانة المصرية فاجأت جمهورها العام الماضي بعدما قامت بقص شعرها، وظهرت بلوك أقرب للرجال، وانتقدها عدد من الجمهور.
ورغم هذا الانتقاد قامت عدد من الفنانات بتقليد منة، وأصبحت موضة الشعر القصير هي الأكثر انتشارا خلال العامين الماضيين.
يُذكر أن منة شلبي شاركت في بطولة فيلم “خيال مآته” الذي طرح في دور العرض السينمائية خلال أيام عيد الأضحى 2019، بجانب عدد من الفنانين,
«خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.
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