شريف رمزي ينشر لقطات جديدة من طفولته: أشارككم العار.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري شريف رمزي جمهوره في صور جديدة له من ألبوم طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

شريف ظهر في الصور مع والده الراحل حسن رمزي ووالدته، وكتب معلقا: «قرايبي بعتولي الصور دي قلت لازم أشارككم العار».

صور الفنان المصري حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره، كما عبر عدد من زملائه الفنانين على إعجابهم بصوره ومنهم شيكو، هند صبري، وريم العدل.

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يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل “واكلينها والعة” وشارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

شريف رمزي من مواليد عام 1981، وهو ابن المنتج محمد حسن رمزي، قدمته الفنانة إسعاد يونس في أول بطولة له من خلال فيلم «أسرار البنات»، في عام 2001.

وكان آخر أعمال شريف رمزي فى السينما فيلم “من ضهر راجل” عام 2015 إخراج كريم السبكي، ومن تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته كل من الفنان آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبرى وفواز ومحمد لطفى وتم طرحه فى السينمات منذ حوالى 3 أعوام.