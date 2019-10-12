إيمان العاصي عن خلافات أبطال «مملكة إبليس»: «مقطعين بعض!»

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

علقت الفنانة المصرية إيمان العاصي على الأخبار المنتشرة حول الخلافات الدائرة بين أبطال مسلسل «مملكة إبليس» للفنانة رانيا يوسف.

إيمان العاصي قالت بسخرية: «طبعا فيه خلافات احنا مقطعين بعض خالص مسمعتوش عننا دا فيه قضايا كمان».

الفنانة المصرية أكدت انه لا يوجد أي خلافات بينها وبين الفنانة رانيا يوسف أو الفنانة غادة عادل، وأن ك منهما تحب الأخرى، وكل ما يقال عن وجود خلافات شائعات سخيفة.

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إيمان أشارت إلى أن الجمهور أصبح أكثر وعيا ويعرف ان ما يقال عن هذه الأمور مجرد شائعات وأخبار مبالغ فيها.

الفنانة الشابة تمنت أن يحقق العمل عند عرضه نجاحا كبيرا، وخاصة أن كل أبطاله بذلوا جهدا كبيرا في تصويره.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.