مي عمر تحتفل بعيد ميلادها وقبلة زوجها تشعل «أنستجرام».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية الشابة مي عمر بعيد ميلادها في حفل ثنائي أقامه لها زوجها المخرج محمد سامي.

سامي نشر فيديو له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث أهداها قالب من التورتة، وقبلها بحماسة سببت جدلا واسعا بين متابعيه على حسابه الخاص.

مي وجهت الشكر لزوجها لاحتفاله بعيد ميلادها، كما تلقت التهاني من قبل الجمهور بمناسبة عيد ميلادها، وكذلك من قبل أصدقائها بالوسط الفني ومنهم إنجي المقدم، وشيري عادل.

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الفنانة مي عمر متزوجة من محمد سامي والذي قدمها للجمهور من خلال مسلسل «الأسطورة»، وأنجبت منه ابنتين.

مي حققت رمضان الماضي نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا، وأخرجه زوجها محمد سامي.

«ولد الغلابة» شارك ببطولته محمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في الشهر الكريم، وقدم السقا دور رجل صعيدي مدرس يقع في مشاكل مادية تدفعه للعمل في المخدرات والقتل.