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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن صور حديثة للفنان حمادة هلال برفقة زوجته من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصور ظهرت فيها زوجة حمادة هلال بعد أن تخلت تماما عن الحجاب، وهو ما أثار دهشة جمهور الفنان حمادة هلال، وخاصة أنه اعتاد رؤية زوجته بالحجاب.
زوجة حمادة هلال «أسما»، ظهرت معه منذ عامين، حيث كانت استبدلت حجابها بقبعة، مما جعل الجمهور يتساءل إن كانت تخطط لخلع الحجاب، وهو ما حدث بالفعل.
يُذكر أن الفنان حمادة هلال تزوج قبل نحو 10 سنوات، وتحديدًا في عام 2009 من الطبيبة الفلسطينية أسماء سميح بعد قصة حب كبير جمعت بينهما.
وظهرت في الصورة أيضا مع حمادة وزوجته الفنانة مي كساب، والتي تنتظر وصول طفلها الثالث، حيث أعلنت منذ أسابيع أنها حامل في طفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات «أوكا».
حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان سوزان نجم الدين، عماد رشاد، أيتن عامر، وفاء سالم، ورانيا أبو النصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لزوجة حمادة هلال بعد خلعها للحجاب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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