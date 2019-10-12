نانسي عجرم ومحمود العسيلي يشعلان حفل Ibiza chilout بالتجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمود العسيلي والفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا لصالح شركة “ماستر جروب”، وذلك بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة Ibiza chilout بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث صعد العسيلي على المسرح في تمام العاشرة مساءا وعلى مدار ساعة أشعل الأجواء.

العسيلي بدأ فقرته الغنائية بأغنية “الليلة”، والتي تفاعل معها الحضور، تلاها أغنيه “يا ناس”، ثم قدم أغنيتي “فوقي” و”أنا مش مضمون”، وأشعل الحفل بأغنيات “ملايين”، “يا حلم بعيد”، “في حتة تانية”، وحرص على غناء أغنيتي “تقدر تطير”،” ابن مصر”، فيما ختم فقرته الغنائية بأغنية” ترررم”.

الفنان المصري حرص على تقديم التحية للنجم الكبير محمد فؤاد، والذي عبر عن سعادته بتواجده وسط الحضور بالحفل، وهو من تنظيم شركة we can لمالكها جهاد الطويل وندا عبد العزيز.

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فيما بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وصلتها الغنائية بحفل Ibiza chilout على أنغام أغنية “الدنيا حلوه”، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ثم غنت وسط تفاعل كبير مع الجمهور أغنية “ما تيجي هنا” ، ثم “بدنا نولع الجو”، “إحساس جديد”، “اه ونص”، “اطبطب وادلع”، وحين غنت “لو سألتك انت مصري”، وجهت بها التحية للنجم محمد فؤاد والذي تفاعل معها وأطلق صافرات تشجيع لها.

ثم استكملت نانسي برنامجها الغنائي بأغنيات “أخاصمك اه”، “معجبة مغرمة”، “عم بتعلق فيك”، “شيخ الشباب”، “ماشي حدي”، “قول تاني كده”، “لون عيونك”، واختتمت حفلها بغناء أغنيتها “مين ده اللي نسيك” في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، وحرص الحضور على التقاط الصور السيلفي معها وسط ترحيب منها.

وشهد الحفل حضور الإعلامي تامر أمين، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامي أسامة منير، وحضر الحفل كل من النجوم محمد فؤاد ورامي وحيد، وأمل رزق، ولقاء سويدان.