سلمى رشيد ترزق بمولودها الأول.. شاهد أول صورة له

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رزقت الفنانة المغربية سلمى رشيد بمولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم “يانيس”.
سلمى شاركت جمهورها بأول صورة تجمعها بمولودها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث ظهرت وهي تحمله بين يديها، فيما حرصت على إخفاء معالم وجهه.
الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “”الحمد لله، مع طفلي يانيس”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها،والذين دعوا الله أن يحفظ لها مولودها.
وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد أقامت في شهر أغسطس الماضي حفل «بيبي شاور» لمولودها بحضور والدتها وأفراد أسرتها، وعدد من أقرب صديقاتها.
نجمة Arab Idol حرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل الملكي، حيث غلب على مكان الحفل اللون الأزرق، كما تألقت الفنانة الشابة بقفطان شديد الأناقة، وزينت شعرها بمشغولات ذهبية زادت طلّتها صخباً.
ووفقاً للعادات المغربية، رسمت سلمى وصديقاتها ووالدتها على أيديهن نقوش الحناء، وفي لقطة سريعة لزوج الفنانة الشابة، ظهر في مقطع فيديو استعراضي للحفل، يضع يده على بطن زوجته، بينما لم يظهر وجهه، حيث كانت سلمى حريصة منذ بداية زواجها على اخفاء هويته عن الإعلام.
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