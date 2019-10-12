شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يؤجل "الأوضة الضلمة الصغيرة" من أجل شريف عرفة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة النجم الكوميدي أكرم حسنى الذي تم تصوير يومين فقط منه، يواجه مصير غير معروف، خاصة بعد توقف التصوير خلال الفترة الماضية، من إخراج محمد سامى، وظل الفيلم وابطاله لا يعرفون سبب توقفه ولم تعلن جهة الإنتاج مصير الفيلم.

ثم خرج علينا أكرم حسنى ليعلن تعاونه مع المخرج شريف عرفه فى فيلماً سينمائياً جديداً، والذى اعتبره حلم حياته الذى تحقق بتعاونه مع المخرج الكبير، صاحب رائعة الفيلم "الممر"، الذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائي .

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وفى سياق متصل، يواصل أكرم حسنى تحضيراته مع المخرج شريف عرفه للفيلم الجديد، حيث يعقدان جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، كذلك اختيار الممثلين والملابس وموعد انطلاق التصوير.

كما يحضر أكرم حسنى لمسلسله الجديد " تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي ، وانتاج شركة سينرجى.

المخرج شريف عرفة يعرض له حاليا فيلم "الممر" عن أسطورة الجيش المصرى، وشارك فى بطولته أحمد عز، هند صبرى، محمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، وأخرون، محققاً 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر .