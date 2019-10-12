شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Hustlers يحقق 111 مليوناً و 675 ألف دولار منذ عرضه سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال فيلم Hustlers للنجمة العالمية جنيفر لوبيز يحقق الإيرادات العالية منذ طرحه 13 سبتمبر الماضى، ووصلت إيراداته إلى 111 مليون دولار و 675 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 92 مليون دولار و 975 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 18 مليون دولار أمريكى، فى 700 ألف في دور العرض حول العالم.

ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم " Hustlers " شهر سبتمبر الماضي ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

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وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers " في أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها وذلك في ميامى، فقد تم تصميم " كعكة " ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".

وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التي التقطتها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .